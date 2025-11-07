Подробно търсене

КАБАР: Президентът на Киргизстан проведе разговори с Доналд Тръмп

Киргизстанският президент Садир Жапаров (вдясно) и президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: КАБАР
07.11.2025 14:07
Киргизстанският президент Садир Жапаров проведе разговори с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон като част от работното си посещение в Съединените щати, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Двамата лидери обсъдиха актуални въпроси на двустранното сътрудничество и начини за укрепване на партньорството между Киргизстан и САЩ, включително в политическата сфера, както и в областта на финансовите технологии и изкуствения интелект.

Като отбеляза, че Киргизстан, за разлика от други страни, не притежава запаси от петрол и газ, държавният глава на Киргизстан подчерта, че основният актив на страната е нейната образована младеж. Много от тях активно се стремят към кариера в ИТ сектора.

Жапаров също така изтъкна сътрудничеството във финансовите технологии и мерките, предприети за въвеждане на цифрови финансови инструменти в Киргизстан, включително създаването на държавен резерв от криптовалути.

На свой ред, Доналд Тръмп приветства Садир Жапаров и отбеляза прогресивното развитие на двустранните отношения.

Президентът на САЩ изрази увереност, че конструктивният диалог на най-високо ниво ще улесни по-нататъшното развитие на сътрудничеството и реализирането на съвместни инициативи, насочени към осигуряване на устойчиво развитие, сигурност и благосъстояние на народите на двете страни.

