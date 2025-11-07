Благотворителна инициатива "Коледа за всяко дете" се организира в Свищов

Благотворителна инициатива под надслов "Коледа за всяко дете" ще се организира за децата на Свищов по повод Деня на християнското семейство – 21 ноември, съобщиха от пресцентъра на Общината. Инициатори на кампанията са Общински футболен клуб (ОФК) "Академик" – Свищов и Община Свищов.

Инициативата ще се състои на 22 ноември от 9:00 до 12:00 часа на футболното игрище на Корпус "Юг" в града, а участието е безплатно.

Една от атракциите ще бъде панорамно издигане с привързан към земята въздушен балон. Издигането ще се извърши от специалисти, в присъствието на родител, уточниха от Общината.

На място ще бъдат поставени благотворителни кутии за набиране на средства, с които ще бъдат зарадвани и подпомогнати деца от община Свищов за коледните празници. При лоши метеорологични условия мероприятието няма да се проведе, информираха още от общинската администрация.

На 6 ноември Община Свищов обяви началото на традиционните коледно-новогодишни конкурси. Желаещите да се включат могат да подават своите кандидатури до 12 декември.