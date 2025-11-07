Тийнейджър от Байерн Мюнхен получи първата си повиквателна за младежкия национален отбор на Германия до 21 години

Един от най-големите таланти в германския футбол Ленарт Карл получи първата си повиквателна за младежкия национален отбор U21, въпреки че е само на 17 години, съобщава агенция ДПА. Той вече записа два мача като титуляр за Байерн Мюнхен и много фенове настояваха да го видят в представителния тим.

Карл попадна в групата на младежкия национален отбор за мачовете с Малта и Грузия. Арийон Ибрахимович от Хайденхайм също ще запише дебют във възрастовата група.

"Доволен съм, че успяхме да включим в състава Ленарт Карл и Арийон Ибрахимович. Това е тяхната награда за доброто им представяне в последните седмици", заяви треньорът на младежкия национален тим Антонио Ди Салво.

От Байерн също поздравиха Карл за повиквателната чрез спортния директор Кристоф Фройнд: "Щастливи сме за Лени и за тази повиквателна. Той е само на 17 години, много е млад, но това е поредно потвърждение за качествата му. Младежкият национален отбор е голяма стъпка за него".

Германия ще срещне Малта на 14 ноември и Грузия четири дни по-късно в мачове от Група F, в която води Гърция с три точки пред Бундестима. Също на 18 ноември, но в мач от Група В, България среща Шотландия като гост.