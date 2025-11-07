Подробно търсене

Тийнейджър от Байерн Мюнхен получи първата си повиквателна за младежкия национален отбор на Германия до 21 години

Ивайло Георгиев
Тийнейджър от Байерн Мюнхен получи първата си повиквателна за младежкия национален отбор на Германия до 21 години
Тийнейджър от Байерн Мюнхен получи първата си повиквателна за младежкия национален отбор на Германия до 21 години
Ленарт Карл / Снимка: AP Photo/Martin Meissner
Берлин,  
07.11.2025 14:07
 (БТА)

Един от най-големите таланти в германския футбол Ленарт Карл получи първата си повиквателна за младежкия национален отбор U21, въпреки че е само на 17 години, съобщава агенция ДПА. Той вече записа два мача като титуляр за Байерн Мюнхен и много фенове настояваха да го видят в представителния тим.  

Карл попадна в групата на младежкия национален отбор за мачовете с Малта и Грузия. Арийон Ибрахимович от Хайденхайм също ще запише дебют във възрастовата група. 

"Доволен съм, че успяхме да включим в състава Ленарт Карл и Арийон Ибрахимович. Това е тяхната награда за доброто им представяне в последните седмици", заяви треньорът на младежкия национален тим Антонио Ди Салво.  

От Байерн също поздравиха Карл за повиквателната чрез спортния директор Кристоф Фройнд: "Щастливи сме за Лени и за тази повиквателна. Той е само на 17 години, много е млад, но това е поредно потвърждение за качествата му. Младежкият национален отбор е голяма стъпка за него". 

Германия ще срещне Малта на 14 ноември и Грузия четири дни по-късно в мачове от Група F, в която води Гърция с три точки пред Бундестима. Също на 18 ноември, но в мач от Група В, България среща Шотландия като гост. 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:20 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация