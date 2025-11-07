Съветниците на Хасково одобриха подготовка на проекти, свързани с европейско финансиране за развитие на образователната и трудовата среда

Общинският съвет на Хасково гласува общинска администрация да подготви проекти, с които да кандидатства за финансиране по европейски програми. Одобрените предложения, внесени от кмета Станислав Дечев, са за подготовка на проекти за развитие и растеж в професионалните постижения и иновации в местните структури за подкрепа на заетостта и социалните предприятия, с които при одобрение, Общината да участва като водещ партньор по Програмата ИНТЕРРЕГ „Дунавски регион 2021-2027“.

На заседанието бяха одобрени всички 37 дискусионни точки по проекта за дневен ред, а по последната 38-а, "питания", не постъпиха въпроси.

Едно от взетите решения бе кандидатстване на Общината по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в подкрепа на ученици с таланти по линия на Програма "Образование".

Съветниците дадоха одобрение и за отдаване на концесия на язовирите на територията на общината. Беше гласувано и откриване на процедура за избор на регистриран одитор. Той трябва да извърши задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2025 г. на Специализираната болница за активно лечение по онкология в Хасково.

Утвърдени бяха и изменения и допълнения в наредбите за дейността на приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета и тази за управление и разпореждане с общинска собственост. Действията са за синхронизиране на наредбите със закона за еврото.

Гласувани бяха и четири финансови помощи на нуждаещи се от лечение.

Останалите приети докладни бяха свързани с разпореждане с имущество.