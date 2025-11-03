Григор Димитров изпадна от топ 40 в седмичната ранглиста на ATP, след два месеца Яник Синер си върна 1-ото място

Най-добрият български тенисист Григор Димитров изпадна от топ 40 на световната ранглиста на АТР за първи път от 25-и август 2019-а година, когато беше 78-и. Димитров има 1180 точки и регистрира спад с шест позиции, след като преди седмица беше на 38-ото място.

34-годишният българин не беше играл повече от три месеца и половина заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи в началото на юли в четвъртия кръг на "Уимбълдън". След това се върна на корта за турнира от сериите "Мастърс" в Париж, където преодоля едип съперник, но след това точно преди мача с Даниил Медведев (Русия) се отказа. Това нямаше как да му даде тласък и той слезе още в подреждането на АТР.

Има промяна на върха и това е завръщането там на Яник Синер (Италия), който след два месеца измести Карлос Алкарас. През изминалата седмица Синер спечели именно Мастърса в Париж и вече оглавява подреждането с 11 500 точки. Алкарас е след него с 11 250, а третото място е за Александър Зверев (Германия) с 5560 точки.

От българите, които се намират в топ 1000, малък скок демонстрираха Илиян Радулов, Пьотр Нестеров, Адриан Андреев и Анас Маздрашки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях: сингъл: 1. (2) Яник Синер (Италия) 11500 точки 2. (1) Карлос Алкарас (Испания) 11250 точки 3. (3) Александър Зверев (Германия) 5560 точки 4. (4) Тейлър Фриц (САЩ) 4375 точки 5. (5) Новак Джокович (Сърбия) 4580 точки 6. (7) Бен Шелтън (САЩ) 3970 точки 7 (7) Алекс де Минор (Австралия) 3935 точки 8. (10) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 3845 точки 9. (8) Лоренцо Музети (Италия) 3685 точки 10. (9) Каспер Рууд (Норвегия) 3235 точки българите: 44. (38) Григор Димитров 1180 точки 250. (250) Димитър Кузманов 222 точки 514. (517) Илиян Радулов 80 точки 583. (579) Пьотр Нестеров 64 точки 712. (688) Янаки Милев 42 точки 720. (715) Александър Донски 40 точки 749. (743) Динко Динев 36 точки 800. (813) Адриан Андреев 31 точки 896. (914) Анас Маздрашки 22 точки 915. (910) Георги Георгиев 20 точки 935. (929) Иван Иванов 19 точки 979. (975) Александър Василев 16 точки 1233.(1230) Джордж Лазаров 7 точки 1364.(1367) Леонид Шейнгезихт 5 точки 1371.(1373) Александър Петров 5 точки 1427.(1428) Виктор Марков 4 точки 1565.(1562) Диан Недев 3 точки 2053.(2055) Антъни Генов 1 точка 2053.(2055) Самуил Конов 1 точка двойки: 1. (1) Лойд Гласпуул (Великобритания) 8300 точки 2. (2) Джулиън Кеш (Великобритания) 8210 точки 3. (3) Марсело Аревало (Аржентина) 7460 точки 3. (3) Мате Павич (Хърватия) 7460 точки 5. (7) Хари Хелиоваара (Финландия) 7280 точки 5. (7) Хенри Патън (Великобритания) 7280 точки 7. (5) Орасио Себайос (Испания) 6915 точки 8. (6) Марсел Гранойерс (Испания) 6825 точки 9. (10) Кевин Кравлец (Германия) 6085 точки 9. (10) Тим Пюц (Германия) 6085 точки българите: 129. (130) Александър Донски 611 точки 237. (251) Антъни Генов 286 точки 532. (504) Пьотр Нестеров 101 точки 638. (598) Янаки Милев 76 точки 938. (938) Леонид Шейнгезихт 42 точки 1106.(1103) Георги Георгиев 30 точки 1232.(1237) Виктор Марков 23 точки 1239.(1244) Динко Динев 23 точки 1327.(1328) Димитър Кузманов 18 точки 1472.(1471) Самуил Конов 14 точки 1614.(1616) Диан Недев 10 точки 1625.(1628) Михаил Иванов 10 точки 1689.(1688) Пламен Милушев 8 точки 1822.(1824) Радослав Шандаров 7 точки 1950.(1954) Васил Шандаров 5 точки 1984.(1988) Александър Петров 4 точки 2028.(2030) Джордж Лазаров 4 точки 2028.(2030) Ерик Владимиров 4 точки 2040.(2043) Иван Иванов 4 точки 2064.(2070) Александър Василев 4 точки 2171. (-) Анас Маздрашки 3 точки 2288.(2295) Никола Керемедчиев 2 точки 2288.(2295) Борислав Кирилов 2 точки 2288.(2295) Николай Неделчев 2 точки 2288.(2295) Дейвид Симеонов 2 точки 2399.(2406) Илиян Радулов 2 точки