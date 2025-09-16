Подробно търсене

Един човек е загинал, а 24-ма са пострадали при катастрофи в страната за изминалото денонощие

Биляна Иванова
Един човек е загинал, а 24-ма са пострадали при катастрофи в страната за изминалото денонощие
Един човек е загинал, а 24-ма са пострадали при катастрофи в страната за изминалото денонощие
Снимка: Никола Узунов/БТА, Архив
София,  
16.09.2025 07:25
 (БТА)

Един човек е загинал, а 24-ма са пострадали при катастрофи в страната за изминалото денонощие. Това съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни произшествия са 22.

В София са регистрирани две тежки и 28 леки катастрофи. Има един загинал и един ранен.

От началото на месеца при 323 пътнотранспортни произшествия са загинали 22-ма души и са пострадали 373-ма. От началото на годината жертвите на пътя са 308, пострадалите са 6055. Тежките пътни инциденти са 4829. В сравнение със същия период на миналата година от МВР отчитат осем загинали по-малко.

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:46 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация