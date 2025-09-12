От 2022 г. полицията е работила активно и по трите досъдебни производства, образувани по сигнали срещу Васил Михайлов, каза министър Митов

От 2022 г. насам полицията е работила активно и по трите досъдебни производства, образувани по сигнали срещу Васил Михайлов (синът на пернишкия прокурор Бисер Михайлов - бел. авт.). Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на днешния парламентарен контрол. Въпросът относно казуса с "прокурорския син" от Перник зададе депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев.

Действията по разследванията са извършвани ритмично и срочно. Своевременно са докладвани на прокуратурата. Не са констатирани нарушения в работата по документиране и доказване на престъпленията. Васил Михайлов има няколко присъди и висящи дела за всички регистрирани случаи за извършени престъпления от него, каза министърът.

Работата по издирването му продължава. Убеден съм, че ще успеем да го намерим, да го задържим и да си получи заслуженото така, както прецени съдът, каза още Даниел Митов.

В края на август Митов отново заяви, че Михайлов се издирва. Данни постъпват при нас непрекъснато. За съжаление част от тях са били подвеждащи. Ние сме длъжни да проверяваме бързо всеки сигнал. Имаме някаква идея, но когато имаме пълна яснота, ще го обявим, каза министърът.