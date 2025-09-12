Община Шумен е рехабилитирала 54 улични участъка в града и улици в 24 села за около 20 месеца

Общо 54 улични участъка в осем градски зони на Шумен и улици в 24 в села в общината са рехабилитирани от януари 2024 г. до септември тази година, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Инвестицията за подобряване на средата само в селата за този период възлиза на приблизително 3 млн. лв., като дейностите продължават, а парите за тях се осигуряват от заема за рехабилитация на уличната мрежа, изтеглен от Община Шумен.

В момента се извършва рехабилитация на участък от 7,2 км от кръговото кръстовище на пътя Русе – Варна, през с. Лозево, до надлеза за с. Новосел за 4,5 млн. лв., който се очаква да приключи до 31 октомври. Приключва и ремонтът на пътя за с. Коньовец (към Държавното предприятие „Кабиюк“), който е на стойност 4,7 млн. лв. и се финансира от Инвестиционната програма за общински проекти.

В напреднал етап на готовност са и двата пътни проекта – на пътя за Велино, който е в тежко състояние, както и на участъка от околовръстния път (при разклона за кв. „Дивдядово“) към селата Мараш и Салманово. Тези проекти се финансират по други програми на Община Шумен.

От общинския пресцентър уточниха, че информацията е от доклад до кмета проф. Христо Христов на звено „Строителство и благоустройство“ относно напредъка на рехабилитациите на уличната мрежа в града и селата, финансирана със средства от заема на Община Шумен.

На 15 август започнаха ремонти и на две от най-натоварените пътни артерии в Шумен – ул. „Университетска“ и бул. „Симеон Велики“.