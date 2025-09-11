От 1 юни до днес екипите на пожарната в Белоградчик са гасили 156 пожара, каза за БТА главен инспектор Пламен Петров

От 1 юни до днес екипите на пожарната в Белоградчик са гасили общо 156 пожара. Това каза в интервю за БТА началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Белоградчик главен инспектор Пламен Петров. Районната структура на пожарната се включи в Седмицата на пожарната безопасност с Ден на отворените врати по повод професионалния им празник – 14 септември.

Около 6100 декара широколистни гори са били засегнати от пожарите това лято, като дърветата не са били унищожени от огъня, каза още началникът на пожарната служба в Белоградчик. Около 11 декара иглолистна гора са изгорели при пожарите, допълни той.

Главен инспектор Пламен Петров посочи пожара в близост до град Димово през горещия месец юли като един от най-сериозните през лятото на 2025 г., защото силният вятър е допринесъл пламъците да се приближат бързо до града от три посоки. Пожарникарите успяват да спрат пожара и той да не навлезе в града. По думите му пожарът в близост до Белоградчишкото село Граничак също е един от по-тежките през това лято. При пожарите между селата Воднянци и Костичовци в Димовска община, в Дреновец в община Ружинци и в близост до село Върбово в община Чупрене ситуацията също е била сложна поради условията за бързото разпространение и близостта до населените места.

Горските и полски пожари това лято бяха доста натоварващи, защото се разпространяваха за кратък период от време на голяма площ, обхващаха ливади и гори и се насочваха към населените места, отбеляза началникът на пожарната служба в Белоградчик. Най-важно за нас беше да не допускаме пламъците да достигнат населените места, да опазим къщите на хората, подчерта главен инспектор Пламен Петров. Той допълни, че продължителните периоди на сухо време, без валежи, с високи температури, сухата растителност и силният вятър са допринесли пожарите да се разпространяват много бързо.

Според инспектор Пламен Петров човешка дейност, намеса или небрежност са причините за пожарите през този летен сезон.