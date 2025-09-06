С тържествена проверка-заря в Пловдив бяха отбелязани 140 години от Съединението и Празника на града.

"През втората половина на XIX век наричат Пловдив символиката, сърцето на българския дух и духовния елит на България. Нашите предци не се повлияват от това, че Пловдив е столица на Източна Румелия, от възможността да бъдат столичани в един османски вилает", каза в словото си кметът на града Костадин Димитров пред паметника на Съединението в Пловдив, където бе кулминацията на честванията по повод 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Кметът припомни моменти от историческите събития преди 140 години и посочи, че обявеното в Пловдив Съединение в Европа е прието като естествен порив на българите за свобода и единство. "Съединението е смел, почти безразсъден, но напълно справедлив акт. Това е първият успешен опит за преодоляване на статуквото и от конкретно събитие се превръща в национална символика", каза Димитров.

По думите на кмета това, което се случва в Пловдив преди 140 години, показва на света, че българите умеят да взимат съдбата си в свои ръце. И преди, и сега Пловдив винаги е бил пример за единство, защото пловдивчани носим особена отговорност, посочи кметът и допълни, че градът не само носи духа на Съединението, но и уверено гледа напред.

Пред паметника на Съединението бяха положени венци и цветя от името на президента Румен Радев, председателя на Народното събрание Наталия Киселова, министър-председателя Росен Желязков, вицепрезидента Илияна Йотова, министри, народни представители, Българска телеграфна агенция, военни и патриотични организации, политически партии, признателни българи.

Празникът завърши с тържествена заря-проверка. В нея участваха представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.