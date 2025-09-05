Подробно търсене

Очаква се обществената поръчка за технически проект за изграждане на Центъра за енергийно развитие и нови науки, обяви кметът на Враца

Мая Ценова
На снимката: (от ляво надясно): зам.-кметът на Враца Петя Долапчиева, кметът Калин Каменов и зам.-кметът Вероника Ценова. Снимка: Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца  
05.09.2025
 (БТА)

Община Враца е в напреднала фаза за обявяване на обществената поръчка за избор на технически проект за изграждане на Център за енергийно развитие и нови науки (ЦЕРНН), обяви пред журналисти кметът Калин Каменов. По думите му държавата е осигурила 1,5 млн. лв. за проектирането на центъра.

„Изключително съм благодарен на правителството за тази подкрепа, защото това показва ангажимент към стратегическия проект за ЦЕРНН във Враца, който си поставя амбициозната цел да подкрепи с кадри целия енергиен и IT сектор в България“, посочи кметът и допълни, че този център трябва да е със стратегическо значение за страната, имайки предвид необходимостта от специалисти в тези области.

Кметът Каменов обясни, че предстоят разговори с още два университета за партньорство в бъдещия център, има вече проведени разговори и с няколко големи компании. „До края на годината вероятно ни предстои още едно голямо събитие за подписване на споразумение с големи фирми за партньорство. Фирми, които искаме да „осиновят“ всяка една паралелка или половин паралелка и да се грижат за учениците още от IX клас всеки ден. Фирми, които да бъдат ангажирани и със студентите в университетите всеки ден, всеки следобед, така че да покажем какво е истинското дуално обучение в България, а не това, което в момента виждаме и което със сигурност не е дуално обучение, такова каквото трябва да бъде“, заяви Калин Каменов.

Той каза също, че вече се работи по структурата на центъра и скоро ще бъде представена идеята за паралелките и съдържанието на този проект.

„Отделно от това искам да призова всички, които искат да инвестират в стари автомобили и да ги презентират във Враца - да не го правят в района на бившето ученическо градче, защото с новия Общ устройствен план цялата зона около него ще бъде с предназначение - „инвестиции, образование и високи технологии“. Там повече автокъщи най-вероятно няма да има. Така, че е добре всички инвеститори, които изграждат автокъщи, автоморги да се преориентират, тъй като тази зона ще бъде с друго предназначение“, поясни кметът.

По думите му се работи върху друг проект, които касае развитие на автомобилния бизнес в града, с цел създаване на организация, а не безразборно изграждане на автокъщи навсякъде.

ЦЕРНН има вече и интернет страница, в която всички желаещи могат да се запознат с проекта.

През октомври миналата година във Враца бе подписан Меморандум за сътрудничество за реализация на първия в страната Център за енергийно развитие и нови науки, като в срещата участваха министрите на образованието и енергетиката, ректорът на Софийския университет, изпълнителните директори на Български енергиен холдинг, представител на Консултативния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании и др.

 

/БИ/

