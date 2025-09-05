Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова
Общински съвет - Пазарджик ще гласува допълнително целево финансиране на спортни клубове в града
Снимка: Кореспондент на БТА Николета Манджукова, архив
Пазарджик,  
05.09.2025 06:00
 (БТА)

На днешното си редовно заседание Общински съвет - Пазарджик ще гласува даването на допълнително целево финансиране на няколко спортни клуба в града. Това показва информация, публикувана на официалния сайт на местната администрация.

На заседанието, което ще започне в 14:00 часа, ще бъде разгледано още одобряването на компенсирани промени между показателите на капиталовите разходи и отделни обекти, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи; трансформация на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на Общината за извършване на неотложни, текущи ремонти на общински пътища, на уличната мрежа и сгради, публична общинска собственост.

Общият брой на точките, публикувани в предварителния дневен ред, е 27.

/ЛРМ/

07:05 на 05.09.2025

