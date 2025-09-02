Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно и тихо, слаби ветрове духат само в най-високата част на планините. Температурите са между 8 и 14 градуса. Евентуална промяна на метеорологичните условия се очаква в края на деня.

В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 19°.