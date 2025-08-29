Подробно търсене

Започнаха засилени проверки за нерегламентиран превоз на животни във връзка с шарката по овцете и козите в област Хасково

Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
БТА, Хасково (29 август 2025) Засилени проверки срещу нерегламентирания превоз на животни заради болестта "шарка по овцете и козите" започнаха на територията на област Хасково. Ангажирани са органите на реда и Областната дирекция по безопасност на храните. От началото на годината в региона има регистрирани 10 огнища на ветеринарната болест.Снимка: кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев (КН)
Хасково,  
29.08.2025 10:44
 (БТА)

В област Хасково започнаха засилени проверки за нерегламентиран превоз на животни във връзка с болестта "шарка по дребните преживни животни". Смесен екип от "Пътна полиция" и служители на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково бяха на контролен пост до хасковското село Подкрепа тази сутрин, видя репортер на БТА.

Разпоредени са допълнителни мерки за биосигурност в региона, като една от тях е забрана за транспорт на животни, освен ако не са за клане, поясни д-р Христо Тодоров от ОДБХ - Хасково. При установяване на такъв започва административно-наказателна процедура. Тодоров припомни, че от началото на годината в област Хасково са регистрирани и обезвредени 10 огнища на шарка по овцете и козите.

Всички 20 пътни патрули на територията на областта работят и по тази линия, казаха от Областната дирекция на МВР в Хасково. Засега няма установени случаи на нерегламентиран транспорт, но проверките продължават.    

/ТНП/

