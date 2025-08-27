Бюджетът на Министерството на енергетиката ще бъде увеличен с 1,5 милиарда лева, каза министър Жечо Станков

Бюджетът на Министерството на енергетиката ще бъде увеличен с 1,5 милиарда лева. Това каза пред журналисти след заседанието на Министерския съвет (МС) министърът на енергетиката Жечо Станков. Тези средства ще послужат за увеличение на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ).

Приехме решение на МС, което указва стъпките за увеличаването на акционерното участие на държавата в БЕХ, каза още министър Станков. Увеличението на капитала е във връзка с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2025-2028 г. и по никакъв начин не влияе на дефицита, добави министър Станков.