Подробно търсене

Бюджетът на Министерството на енергетиката ще бъде увеличен с 1,5 милиарда лева, каза министър Жечо Станков

Десислава Пеева
Бюджетът на Министерството на енергетиката ще бъде увеличен с 1,5 милиарда лева, каза министър Жечо Станков
Бюджетът на Министерството на енергетиката ще бъде увеличен с 1,5 милиарда лева, каза министър Жечо Станков
БТА, София (27 август 2025) Министърът на енергетиката Жечо Станков дава изявление за медиите в Министерски съвет. Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПБ)
София,  
27.08.2025 12:32
 (БТА)

Бюджетът на Министерството на енергетиката ще бъде увеличен с 1,5 милиарда лева. Това каза пред журналисти след заседанието на Министерския съвет (МС) министърът на енергетиката Жечо Станков. Тези средства ще послужат за увеличение на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ).

Приехме решение на МС, което указва стъпките за увеличаването на акционерното участие на държавата в БЕХ, каза още министър Станков. Увеличението на капитала е във връзка с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2025-2028 г. и по никакъв начин не влияе на дефицита, добави министър Станков.

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:48 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация