Министър Силви Кирилов спира износа на жизненоважен лекарствен продукт, съобщиха от Министерството на здравеопазването
Министърът на здравеопазването издаде заповед за забрана на износа на лекарствен продукт за заместващо лечение при хронична бъбречна недостатъчност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването (МЗ). Целта е да се гарантира терапията на българските пациенти и достъпът им до непрекъснато лечение.
Заповедта е със срок шест месеца до 15 февруари 2026 г. и касае лекарствения продукт NeoRecormon с международно непатентно наименование Erythropoietin (Epoetin beta).
Лекарството представлява инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка, който се прилага от един до три пъти седмично при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, включително терминален стадий, съобщават още от МЗ.
От министерството информират още, че решението е повлияно от анализ на наличностите, потреблението и на официалните уведомления на притежателя на разрешението за употреба за временно преустановяване на продажбите и забавени доставки.
Министерството ще нотифицира заповедта по реда на Директива (ЕС) 2015/1535, като при необходимост ще използва предвидената процедура по спешни причини, за да осигури незабавно действие.
Целта на тази мярка е всяка налична опаковка да остане за българските пациенти и терапията им да не бъде прекъсвана, съобщават още от министерството.
