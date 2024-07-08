От днес общо шест автобусни и тролейбусни линии в Стара Загора ще бъдат с променен маршрут. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Причината е извършването на строително-ремонтни дейности на възловото кръстовище между бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Св. Отец Паисий“ в града.

Автобусните линии №14, №17, №51 и №34 ще се изпълняват по обходен маршрут: ул. „Ген. Столетов“, ул. „Д-р Т. Стоянович“, ул. „Димчо Стаев“ и ул. „Ген. Гурко“ – в двете посоки.

Тролейбусните линии №26 и №36 ще се изпълняват по обходен маршрут: ул. „Цар Симеон Велики“, ул. „Димчо Стаев“ и ул. „Ген. Гурко“ – в двете посоки.

Както БТА съобщи, кръстовището е затворено до 15 юли, включително заради отстраняване на компрометирани участъци след приключването на водния проект, който беше извършван през миналата година в града.