Национална мрежа за децата организира форума VOICE IT, младежи направиха предложения за развитието на градската среда

Национална мрежа за децата организира 11-тото издание на младежкия форум VOICE IT, който се проведе в Конгресен център „Интерпред“ в София. Събитието се организира по проект „Гласът на децата“ с подкрепата на Столична община по Програма „Европа“ 2025.

Тази година темата е „Градска среда за деца и младежи: Диалогът днес променя града утре“, с фокус върху детски и младежки пространства и безопасността и сигурността в града.

Младежи от цялата страна, експерти, институции и политици обсъдиха предизвикателствата и възможните решения за по-добра градска среда. „Важно е да се чува гласът на младите и техните идеи да се зачитат, защото са полезни“, каза кметът на София Васил Терзиев при откриването на младежкия форум. По думите му всичко „започва от младите хора“.

„Не се отказвайте, когато имате някакви идеи. Намерете си поддръжници и бъдещето е във вашите ръце. Не се отказвайте да променяте света около вас и не бъдете пасивни наблюдатели. Не чакайте такива като нас, които не виждат проблема, изведнъж да се осъзнаят и да го решат“, каза още столичният кмет.

По време на форума беше обяснена и идеята на Младежката мрежа „Мегафон“. „Това е двугодишна програма, която събира деца на различни възрасти от всевъзможни краища на България“, заяви Михаела Колева от младежка мрежа „Мегафон“. По думите ѝ фокусът на програмата е насочен върху детските и младежки пространства в столицата.

Мария Брестничка, програмен директор на Национална мрежа за децата, отбеляза, че децата трябва да имат пространства, където да се чува гласът им.

„Целта е как да направим така, че гласът на младите хора „да тежи“ и да води до реални решения“, заяви Цветелина Симеонова-Заркин, председател на Програмния съвет на програма „Европа“. По думите ѝ младите хора трябва да имат глас, но освен това да имат и власт.

По време на форума имаше организирана дискусия за детските и младежки пространства. Според изнесена информация стана ясно, че в момента на територията на Столична община има 1800 детски площадки. Сред едно от предложенията от страна на младежите бе да се създаде Публичен регистър и карта на детските площадки, както и да се стимулира участието на младите чрез програми за доброволчество, които те самите създават. Освен това да се подобри информираността относно такъв вид младежки пространства, за да знаят младите хора къде биха могли да се включат и изразят.

Специални гости на форума бяха Цветомир Петров, председател на Столичния общински съвет (СОС), заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов и Мартин Атанасов, създател на проекта „Черна писта“ и носител на отличието „Будител на годината“ за 2025 г.

„Спортните площадки ги има. Пример за това е 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“. Столична община също може да се похвали с такива и в районите. Тази година Министерство на младежта и спорта финансира 43 спортни обекта в цялата страна – стадиони, спортни зали, street фитнес площадки“, каза заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов.

На въпрос как младите биха могли да останат в България той отговори, че нашата система е достъпна и добра висше образование, Младенов каза: „Смятам, че висшите училища у нас предлагат разнообразни възможности за развитие. Възможностите за работа също не са малко, зависи какво бихте искали да правите“. Той даде пример със себе си, като посочи, че самият той е бил в чужбина, но е решил да се върне отново в България.

Младежките пространства бяха дискутирани и от Цветомир Петров, председател на Столичния общински съвет (СОС). Той посочи, че София има нужда от повече такива места. „Трябва да се фокусираме върху изграждане на площадки за деца до 5-7 г., както и за тийнейджъри“, каза Петров. По думите му младите хора ходят предимно по молове и кафенета. Той посочи, че това не е от най-добрите алтернативи за развитие на младежите. „Иска ми се да се насочим към изграждане на повече площадки за спорт“, заяви той.

Едно от предложенията му е популяризирането на младежки пространства да става и с помощта на инфлуенсъри. „Целта ми през този мандат е да работя по изграждане на повече младежки пространства и в кварталите“, допълни още Петров. „С министъра на спорта Иван Пешев имаме идея относно футбола за изграждане на почти забравения стадион „Септември“ в кв. „Красна поляна“, обяви той.

18-годишният Мартин Атанасов, създател на проекта „Черна писта“, онагледяващ системни проблеми по пътищата из цялата страна, обясни, че неговата идея е послужила като вдъхновение за Министерство на вътрешните работи. „МВР на свой ред създаде тяхна платформа, също проследяваща проблеми на пътя в реално време, която от няколко седмици вече работи. Тя е като отговор на моята платформа“, каза той. По думите му неговата идея за „Черна писта“ е предизвикало МВР „да си свърши работата“ и да има подобна платформа.

По време на форума бяха отправени предложения за по-добро видеонаблюдение на улиците, засилен полицейски контрол за вечерните гонки и следене безопасността на градските пътища, както и създаване на закон за детско правосъдие.