Движението по пътя Лъки – Рожен се ограничава поетапно поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от ОПУ

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
Снимка: Елена Павлова/БТА, Архив
Смолян,  
05.11.2025 11:29
Движението по пътя Лъки – Рожен се ограничава поетапно поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. Ограничението е в участъка между километър 31+040 до 36+400 по път III-861 Лъки – Рожен.

Зоната на въведените ограничения е сигнализирана с пътни знаци, поетапно се пропускат колите за преминаване. Графикът на пропускателен режим се въвежда от 8:00 до 17:00 часа и е в сила до 14 ноември, уточниха от ОПУ.

