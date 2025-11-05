Движението по пътя Лъки – Рожен се ограничава поетапно поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от ОПУ

Движението по пътя Лъки – Рожен се ограничава поетапно поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. Ограничението е в участъка между километър 31+040 до 36+400 по път III-861 Лъки – Рожен.

Зоната на въведените ограничения е сигнализирана с пътни знаци, поетапно се пропускат колите за преминаване. Графикът на пропускателен режим се въвежда от 8:00 до 17:00 часа и е в сила до 14 ноември, уточниха от ОПУ.