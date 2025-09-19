Студентът, който обяви гладна стачка в следствения арест в Нови Сад, е в добро общо състояние, обявиха сръбските власти

Студентът от Факултета по технически науки в Белград Богдан Йовичич, който обяви гладна стачка в следствения арест, е в добро общо състояние, обявиха от Специализираната болница към затвора, предадоха местни медии местните медии.

Йовичич беше арестуван в нощта на 14 срещу 15 август, след като офисът на управляващата Сръбска прогресивна партия бе разрушен по време на антиправителствен протест в Нови Сад. Той започна гладна стачка на 12 септември, защото арестът му беше удължен с един месец, а от вчера беше преместен от следствения арест в Нови Сад в Специализираната болница за лишени от свобода в Белград.

Дирекцията за изпълнение на наказателния и санкциите съобщи днес, че вчера в Специализираната болница в Белград на задържания Б. Й. са извършени всички необходими изследвания, които се прилагат на лица, неприемащи храна и арестантът е в добро общо състояние, съобщава сръбската обществена телевизия РТС.

„Всички жизнени параметри на това лице са наблюдавани ежедневно, откакто е решило да обяви гладна стачка на 12 септември, поради, както е заявило в писменото си изявление, недоволство от работата на съда и това продължава да се прави в Специализираната болница в Белград, откакто е прието в това здравно заведение следобед на 17 септември“, се казва в изявлението на болницата.

Преди дни Йовичич е бил за кратко извън ареста, когато му е позволено да отиде погребението на баща си с белезници на краката. Затворническите власти обясниха тази мярка с опасността арестантът да избяга, а снощи в няколко сръбски градове се проведоха протести с искане Йовичич да бъде освободен.

Той е обвинен в насилствено поведение на публично събиране, а проправителствените медии публикуваха клипове от събитията в Нови Сад на 14 август през нощта с твърдения, че Богдан Йовичич е "хулиган", който разбива с метален прът витрината на офиса на управляващата Сръбска прогресивна партия.

В Сърбия се провеждат масови антиправитествени протести, оглавени от студенти, с искане за свикване на предсрочни избори и наказания за виновните за смъртта на 16 души, които загинаха след срутване на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година. През лятото протестите доведоха до прояви на гражданско неподчинение, сблъсъци с полицията и масови арести.