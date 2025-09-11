Европейската прокуратура започна разследване на четири лица и две компании в Хърватия, заподозрени в измами с еврофондове

Офисът на Службата на Европейската прокуратура (EPPO) в Загреб е започнал разследване срещу четири лица и две компании, заподозрени в измами с еврофондове, съобщиха от прокуратурата в прессъобщение, изпратено и до БТА.

Двама заподозрени са били арестувани вчера от полицейското управление в хърватския окръг Беловар-Билогора.

Една от заподозрените компании е била бенефициент на субсидия от ЕС за строителен проект, съфинансиран от европейските структурни и инвестиционни фондове и инструмента Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU). Средствата са били предназначени за изграждането на нов завод за производство на брикети с допустими разходи за обществени поръчки в размер на 945 858 евро, от които 45 процента безвъзмездни.

Смята се, че двама от заподозрените – директорът и бизнес мениджърът на заподозряната фирма, заедно с други съучастници – са организирали покупка на употребявани машини за производство на брикети в разрез с условията за съфинансиране на цени, няколко пъти по-високи от действителната им стойност.

За да изпълнят споразумението, другите двама заподозрени са се снабдили чрез съответните си фирми с употребявани машини от компания от Сърбия на стойност 398 866 евро. Впоследствие, като са прикрили факта, че това са употребявани машини, те са ги продали за нови на заподозряната фирма на цена от 935 297,63 евро.

След това първите двама заподозрени поискали 420 883,93 евро безвъзмездни субсидии от Хърватската агенция за малките и средни предприятия, иновации и инвестиции (HAMAG-BICRO), като декларирали невярна информация, че новото оборудване е закупено на пазарни цени. По-късно Агенцията извършила първо плащане в размер на 285 904,84 евро. Поради констатирани нередности обаче плащането на останалата сума било отказано.