Аджерпрес: „Ретромобил Клуб Румъния“ представя пътуваща изложба „Скандинавски класически автомобили по пътя Брънковяну“

Над 20 скандинавски ретро автомобила, включително модели на „Волво“ и „Сааб“, ще се подредят утре в 10:00 ч. в двореца „Брънковяну Могошоая“ за началото на пътуваща изложба, която ще бъде представена на три исторически значими места: двореца „Могошоая“, двореца „Потлоги“ и кулата „Киндия“, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„Скандинавски класически автомобили по пътя Бранковяну“ ще минат по маршрут, като това няма да е керван от ретро автомобили, а мост между войводското наследство, техническите новатори от фамилията Бибеску и съвременната страст за опазване на движимото наследство. Маршрутът включва двореца „Могошоая“ (09:00-11:30), основан от владетеля Константин Брънковяну и по-късно реставриран от Джордже Валентин Бибеску, двореца „Потлоги“ (12:30-14:30), архитектурно бижу от времето на Брънковяну, и кулата „Киндия“ в Търговище (16:30-18:30), символ на войводската власт, съобщават от „Ретромобил Клуб Румъния“(Retromobil Club Romania).

На церемонията по откриването ще присъстват представители на шведското посолство в Букурещ, културен партньор на секцията за скандинавски автомобили на „Ретромобил Клуб Румъния“,

Румънската национална информационна агенция Аджерпрес също е партньор на събитието.

Пътуващата изложба „Скандинавски класически автомобили по пътя Брънковяну“ е вдъхновена от примера на Джордже Валентин Бибеску, пионер на румънския автомобилизъм и авиация, който организира първите автомобилни състезания в Румъния. Бибеску е собственик на един от първите автомобили, докарани в Букурещ, и основава Кралския румънски автомобилен клуб (1904 г.) и Националната авиационна лига (1912 г.). През 1901 г. той участва в известното състезание Женева-Букурещ, изминавайки маршрута със средна скорост от 25 км/ч – забележително постижение в ранните дни на европейския автомобилизъм.

Основан през 1998 г. от 21 ентусиасти, „Ретромобил Клуб Румъния“ е сертифицирал над 11 000 ретро автомобили и е изградил общност от 5000 членове в 41 окръжни клона, организирайки над 180 събития годишно.

