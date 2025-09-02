Специалният съд за Косово в Хага планира да приключи делото срещу Хашим Тачи и други трима бивши командири на АОК през декември 2025 г.

Специалният съд за Косово в Хага планира да приключи делото срещу бившия президент на Косово Хашим Тачи и другите трима бивши командири на разформированата Армията за освобождение на Косово (АОК) през декември тази година, съобщи албанската редакция на Радио Свободна Европа (РСЕ).

Делото срещу четиримата бивши командири от АОК Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. Те бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Тачи, Весели, Селими и Красничи се обявиха за невинни и отрекоха всички обвинения.

Защитата на четиримата бивши лидери на АОК трябва да е готова да представи финалните писмени документи по делото преди 22 декември, информира РСЕ.

В писмено изявление от днес Съдът посочи, че Службата на специализирания прокурор в рамките на Специалния съд за Косово може да поиска да представи други доказателства, както и че защитата също може да представи доказателства в отговор. В изявлението се подчертава, че без да се засяга възможността за такива молби, страните трябва да предадат окончателно документите по делото до 22 декември, когато започва почивката на съдиите.

На 15 септември защитата на бившите командири на АОК ще започне представянето на доказателствата, пише още медията.

Специалният съд за Косово в Хага – известен още като Специализираните състави за Косово – беше създаден през 2015 г. от косовския парламент, за да разглежда дела за военни престъпления основно срещу бивши бойци от АОК, припомня английската редакция на Радио Свободна Европа. Съдът е част от косовската съдебна система, но работи с международни съдии и адвокати и се намира в Хага, Нидерландия. Една от причините съдът да бъде там са опасения от сплашване на свидетели.