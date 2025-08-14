Подробно търсене

Гръцките власти задържаха мъж в Патра по подозрения в умишлен палеж

Кристиан Стратев
Гръцките власти задържаха мъж в Патра по подозрения в умишлен палеж
Гръцките власти задържаха мъж в Патра по подозрения в умишлен палеж
Снимка: Мелина Христова/ БТА. Изображението е илюстративно.
Атина,  
14.08.2025 09:52
 (БТА)

Гръцките власти са задържали 25-годишен мъж в град Патра на полуостров Пелопонес по подозрения в умишлен палеж, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“. 

По информация на „Катимерини“ на записи от охранителни камери се вижда как мъж клечи насред поле с ниска растителност, на което веднага след отдалечаването му избухва пожар. 

Към момента огнената стихия, за причиняването на която мъжът е заподозрян, продължава да бушува, като в гасенето ѝ участват над 200 пожарникари и голям брой пожарни коли, самолети и хеликоптери.

Заради пожара са евакуирани няколко селища в района на град Патра, който е третият по големина в Гърция, както и част от крайните квартали на града. 

/МИД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:31 на 14.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация