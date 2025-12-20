Общо 28 кандидати за депутати на предсрочните парламентарни избори в Косово на 28 декември са или са били замесени в престъпления

Косовският институт за правосъдие (IKD) установи, че общо 28 от 1179 кандидати за депутати на предсрочните парламентарни избори в Косово на 28 декември са или са били замесени в престъпления, съобщи вестник "Коха диторе".

Страната изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като не успя да състави правителство, и се насочва към нови избори на 28 декември. Предизборната кампания за тях започна на 17 декември.

В доклад на Косовския институт за правосъдие се посочва, че 19 от 28 кандидати за депутати, замесени в престъпления, са с действащи обвинителни актове, а 12 души от 28 са били осъждани с окончателно решение в миналото.

Престъпленията, в които са замесени 28-те души, са свързани с корупция, злоупотреба със служебно положение и употреба на оръжие.

Според доклада най-голям брой от 28-те замесени в престъпления кандидати за депутатски място – 13 души – са от управляващото в Косово ляво националистическо Движение "Самоопределение" (LVV), следвани от шестима от десния Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK), трима от лявоцентристката Социалдемократическа инициатива (ИНИЦИАТИВА/NISMA), двама от дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK), един от дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK), двама от най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа" и един от Демократическата партия на турците в Косово (KDTP).