Подробно търсене

Служител на Елисейския дворец ще бъде съден за кражба на прибори от резиденцията на френския президент

Атанаси Петров
Служител на Елисейския дворец ще бъде съден за кражба на прибори от резиденцията на френския президент
Служител на Елисейския дворец ще бъде съден за кражба на прибори от резиденцията на френския президент
Елисейският дворец в Париж. Снимка: АП/Michel Euler
Париж,  
20.12.2025 14:41
 (БТА)

Служителят, отговарящ за съхранението на сребърните прибори на френския президент, и още двама мъже ще бъдат изправени пред съда по обвинение в кражба на порцелан и други ценни прибори за хранене, съобщи прокуратурата в Париж, цитирана от Ройтерс.

Администрацията на Елисейския дворец - официалната резиденция на френския президент, подаде сигнал за изчезването на сребърни прибори и съдове, използвани за държавни вечери и други официални събития. Стойността на липсващите предмети се оценява между 15 000 и 40 000 евро, уточняват прокурорите.

Според разследването отговорникът за съхранението на приборите и негов съучастник са били арестувани тази седмица по подозрение в кражба. Третият заподозрян се смята за получател на част от откраднатите вещи. При обиски са били открити около 100 предмета в личния шкаф, автомобила и дома на основния обвиняем, включително медни съдове, порцелан и чаши за шампанско. Част от тях са били пуснати за продажба в онлайн платформи.

Фабрика за порцелан в Севр, един от основните доставчици на Елисейския дворец, е идентифицирала редица от предметите, предлагани в аукционни уебсайтове, съобщи прокуратурата. Част от откритите вещи вече са върнати в президентската резиденция.

Делото срещу заподозрените е насрочено за февруари.

/ПЙ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:23 на 20.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация