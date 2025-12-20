Мъж от Берковица е задържан за побой над майка си в условията на домашно насилие

Мъж от Берковица е бил задържан вчера за побой над майка си в условията на домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигналът за пострадала жена бил подаден на телефон 112 към 17:40 часа. Пристигналите на място полицаи установили, че при семеен скандал мъж на 36 години е нанесъл удари с юмрук по тила и ръцете на 58-годишната си майка и е отправил закана за убийство, което събудило у нея основателен страх, че заканата ще бъде изпълнена. Синът е задържан за денонощие в полицейския арест, а майката е откарана в Центъра за спешна медицинска помощ в Берковица. По случая е образувано досъдебно производство по член 144 от Наказателния кодекс.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че през първите девет месеца на годината в региона са регистрирани 74 случая на домашно насилие. При повечето от тях са насилието е от мъж към жена или от деца към възрастни родители, уточниха от полицията.