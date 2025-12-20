Подробно търсене

Андреас Велингер и Карл Гайгер ще се завърнат в германския отбор за "Четирите шанци"

Ивайло Георгиев
Андреас Велингер и Карл Гайгер ще се завърнат в германския отбор за "Четирите шанци"
Андреас Велингер и Карл Гайгер ще се завърнат в германския отбор за "Четирите шанци"
Андреас Велингер / Снимка Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP
Берлин,  
20.12.2025 15:05
 (БТА)

Ветераните Андреас Велингер и Карл Гайгер ще се завърнат в германския отбор за турнира от Световната купа по ски скокове "Четирите шанци", обяви треньорът Щефан Хорнгахер. Двамата са далеч от обичайната си форма през този сезон и отпаднаха от селекцията за скоковете в Енгелберг този уикенд. 

"Мога да потвърдя, че двамата ще се завърнат за състезанията в Оберстдорф. Определено ги искам в състава, защото са най-добрите ми скачачи за последните няколко години. За Оберстдорф имаме девет места, така че и те ще бъдат включени в отбора", каза той, цитиран от ДПА. 

Хорнхагер добави, че "Четирите шанци" ще бъдат подготвителен турнир за Велингер и Гайгер за Световното първенство по ски полети, което ще бъде проведено в Оберстдорф в края на януари. Състезанията от Зимната Олимпиада са между 9 и 16 февруари във Вал ди Фиеме край Тренто. 

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:25 на 20.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация