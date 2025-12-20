Подробно търсене

Дядо Коледа се спусна от покрива на ИСУЛ и зарадва с подаръци децата, които се лекуват там

Теодора Цанева
Снимка: УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ"
София,  
20.12.2025 15:14
Дядо Коледа се спусна от покрива на Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и зарадва с подаръци децата, които се лекуват там, съобщиха от лечебното заведение.

Инициативата бе на младежите от пещерен клуб „Под ръбъ“, а подаръците бяха осигурени от "Кауфланд", информират от ИСУЛ.  

Добрият старец си имаше и компания – Снежанка, работливите джуджета, няколко елфи, снежен човек и две мечета, които даваха през прозореца персонално подготвен и надписан подарък за всяко дете. След това свежата дружина се отправи към Детското УНГ отделение, където също вече ги чакаха с нетърпение.

 „В момента грипът настъпва в цялата страна, а нашите деца са много уязвими. Тази инициатива беше чудесен начин хем да ги зарадваме, хем да го направим по начин, който не крие опасност за тях“, обяснява доц. д-р Боряна Аврамова, началник на Клиниката по детска онкохематология, цитирана в пресъобщението.

Това е втория път, в който момичетата и момичетата от пещерен клуб „Под ръбъ“ организират изненада за децата, които се лекуват в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.  За Деня на детето – 1 юни, те пак се спускаха от покрива на Клиниката по детска онкохематология и донесоха подаръци за Детското УНГ отделение, но тогава бяха облечени като приказни герои, посочват от лечебното заведение.  

Междувременно мотористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по булеварди и улици в София. Инициативата е на Sofia Riders и се провежда за поредна година.

/ВД/

