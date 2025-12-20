Подробно търсене

Турист е загинал при падане в района на връх Вихрен, съобщиха от Планинската спасителна служба – отряд Банско

Снимка: Планинска спасителна служба – отряд Банско, официална фейсбук страница (архив)
София,  
20.12.2025 14:55
За инцидент с турист под връх Вихрен, потвърдиха за БТА от Планинската спасителна служба – отряд Банско. 

Паднал е от Джамджиевите скали и е загинал, казаха от местната спасителна служба. Оттам допълниха, че тялото му вече сваля надолу към хижа "Бъндерица". 

По-рано днес от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст съобщиха за БТА, че условията за туризъм в планините са добри, но снежната покривка е заледена и хлъзгава и хората трябва да са много внимателни на такъв терен.

 

