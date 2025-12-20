Подробно търсене

Мотористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по булеварди и улици в София

Теодора Цанева
Мотористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по булеварди и улици в София
Мотористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по булеварди и улици в София
Мотористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по столични булеварди. Шествието тръгна от Националния исторически музей (НИМ) в Бояна и продължи към центъра на столицата. Снимка: Благой Кирилов/БТА (ЛФ)
София,  
20.12.2025 14:25
 (БТА)

Мотористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по бул. "Цариградско шосе" в столицата, видя репортер на БТА. Инициативата е на Sofia Riders и се провежда за поредна година.  

„Коледният дух пак се качва на мотор! На 20 декември София ще се оцвети в червено, бяло и звука на стотици мотори – защото идва традиционното Коледно Каране на Sofia Riders!“, съобщават от организацията във Фейсбук за събитието. 

„Донеси подарък за дете – ще ги съберем в края на маршрута и ще ги дарим на случайни деца на минувачи“, посочват организаторите.

Коледното мотошествие тръгна от сборния пункт пред Националния исторически музей в „Бояна“ през бул. "Цариградско шосе" до крайната си точка – пешеходната зона на бул. „Витоша“ и бул. „Патриарх Евтимий“.

/АБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:23 на 20.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация