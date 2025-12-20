Мохамед Салах се е извинил на съотборниците си в Ливърпул за интервюто след равенството с Лийдс

Нападателят Мохамед Салах се е извинил на съотборниците си в английския футболен клуб Ливърпул за интервюто, което даде преди две седмици. Това разкри халфът Къртис Джоунс, цитиран от Sky Sports.

Салах взриви футболния свят с думите, че се чувства предаден от Ливърпул и че някой иска да го махне от отбора. Вчера обаче Джоунс заяви, че това не е повлияло на атмосферата в съблекалнята, но въпреки това египтянинът е поднесъл своите извинения.

"Мо също е човек и може да говори каквото си пожелае. Той се извини на всеки, който се е почувствал засегнат", каза Джоунс.

Салах направи спорното изказване след равенство срещу Лийдс на 6 декември, след което бе изваден от групата на Ливърпул за мач с Интер в Шампионската лига. По-късно нападателят проведе личен разговор с мениджъра Арне Слот и бе върнат в отбора, за да запише асистенция за победа срещу Брайтън. След този мач Салах замина за Купата на африканските нации.