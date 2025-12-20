Защитникът на Байерн Мюнхен Йозуа Кимих ще пропусне последния мач за годината срещу Хайденхайм поради контузия

Защитникът на Байерн Мюнхен Йозуа Кимих ще пропусне последния мач за годината срещу Хайденхайм в неделя поради контузия.

„Имахме толкова много мачове. И в един момент болката е просто твърде силна“, каза треньорът Венсан Компани на пресконференция относно проблемите с глезена, които тормозят капитана на Германия от ноември.

В неделя ще отсъстват и капитанът Мануел Нойер заради контузия на подколянното сухожилие, Конрад Лаймер заради наказание, Никола Джаксън заради участие на турнира за Купата на африканските нации, Саша Бой заради заболяване и Джамал Мусиала, който все още не е възстановен след фрактура на крака. В 25-ия си състезателен мач за сезона, една точка е достатъчна за лидера в Бундеслигата Байерн, за да вземе неофициалната титла на „зимен шампион“.

„Не става въпрос за управление на натоварването или за това, че не искаме да поемаме риск. Но той не можа да тренира тази седмица. И всъщност играе отвъд прага си на болка. В момента е малко прекалено да го използваме“, обясни Компани относно Кимих.

Очаква се бранителят да може да тренира и да играе отново за Байерн в началото на 2026 година.

„Мисля, че ще се върне към нормалното си състояние през януари. Но ще пропусне този мач“, добави треньорът на Байерн, цитиран от ДПА.

Тимът има почивка след мача с Хайденхайм и ще поднови тренировки на 3 януари. След лека очна операция в началото на седмицата, нападателят Майкъл Олисе е на разположение. Съотборникът му Луис Диас също се завръща след наказание.

След равенството 2:2 срещу последния отбор в класирането Майнц 05 миналата неделя, Байерн иска победа преди празничния период.

„Чувстваме, че трябва да покажем реакция“, коментира Компани.