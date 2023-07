Премиерът и президентът на Румъния осъдиха руските въздушни атаки срещу цивилни цели и критична инфраструктура на Украйна

Премиерът на Румъния Марчел Чолаку остро осъжда въздушните атаки на руските въоръжени сили срещу цивилни цели и критична инфраструктура на Украйна. Това става ясно от съобщение на пресслужбата на румънското правителство, изпратено до БТА.

„Тези действия продължават поредицата от въздушни атаки на руските въоръжени сили срещу цивилни цели в района на Одеса, засилени след едностранното решение на Руската федерация да преустанови участието си в инициативата за черноморското зърно”, се посочва в съобщението.

Румънският премиер призовава Руската федерация да прекрати въздушните удари по украинската пристанищна инфраструктура. Той отбелязва, че насочването към подобни цели е допълнително доказателство за намерението на Москва да подкопае износа на украинско зърно за световните пазари.

“Влошаването на глобалната продоволствена сигурност е една от многобройните последици от агресивната война срещу Украйна”, отбелязва още Чолаку. Той допълва, че Румъния ще продължи да подкрепя Украйна, за да се намерят практически решения за продължаване на допълнителния износ на зърно към световните пазари.

Не се забави и реакцията на румънският президент Клаус Йоханис.

“Силно осъждам скорошните руски атаки срещу украинската гражданска инфраструктура на Дунав, много близо до Румъния. Тази ескалация представлява сериозен риск по отношение на сигурността в Черно море. Тя засяга и транзита на зърно от Украйна в близко бъдеще и продоволствената сигурност на глобално ниво“, написа държавният глава в Туитър.

I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania🇷🇴. This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security.