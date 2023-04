Близо шест от 10 гърци са притеснени заради високите цени, а двама от трима души очакват повишаване на цените през следващите месеци. Тревогите на гръцките потребители съвпадат с тези на хората в световен мащаб. Това показа проучване на потребителите (Future Consumer Index Greece 2023), представено от EY–Гърция на осмия по ред Икономически форум в Делфи, цитирано от гръцкия вестник „Нафтемборики“.

По-конкретно, 56 процента от потребителите в Гърция заявяват, че са силно обезпокоени от нарастващите разходи за живот. Този процент в световен мащаб е 58. Същият показател за Европа е 57 процента, в Италия е 71, а в Испания – 73.

Четиридесет процента от гърците се тревожат за икономиката като цяло в сравнение с 47 процента хора в света, 40 в Европа, 63 в Италия и 61 в Испания.

В същото време 69 процента (двама на всеки трима) от гърците очакват проблемът с нарастващите разходи за живот да се засили през следващите месеци, а двама от 5 души (38 процента) очакват финансовото им положение да се влоши през следващата година.

Според проучването отговорите на гръцките потребители са в съответствие с тези на потребителите в световен мащаб, но очертават по-оптимистична картина, отколкото в Италия и Испания, чиито пазари биха могли да се съпоставят с гръцкия.

Въз основа на същото проучване всеки втори грък (49 процента) казва, че купува само най-необходимото, всеки пети (19 процента) заявява, че се бори да посрещне основни разходи като храна, здравеопазване и жилище, а всеки десети (12 процента) споделя, че разчита на държавна помощ, за да се справи финансово.

Днес цената остава най-важният пазарен критерий за всички видове продукти без изключение, като 71 процента от анкетираните смятат, че тя ще остане най-важният критерий и след три години.

Загрижеността на гръцкото общество е ясно отразена в пет типологии на потребителите, сформирани при проучването. За един от всеки трима потребители (31 процента) от основно значение е цената и достъпността на продуктите (Affordability First). Гръцките потребители, които отдават главен приоритет на околната среда (Planet First – 21 процента), за първи път тази година са втората по численост група, а ако към тях се включат и тези, които са загрижени за социалното въздействие от потребителското си поведение (Society First – 10 процента), то тези две групи общо стават на брой колкото тази на доминиращата типология. Потребителите, които търсят предимно преживявания (Experience First – 20 процента), са малцинство, както и тези, които са загрижени най-вече за здравето си (Health First – 18 процента).