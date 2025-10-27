Подробно търсене

Китайският външен министър разговаря по телефона с Макро Рубио преди срещата между Тръмп и Си

Анелия Пенкова
Китайският министър на външните работи Ван И (AP Photo/Andy Wong)
Пекин,  
27.10.2025 16:51
 (БТА)

Китайският министър на външните работи Ван И изрази днес надежда, че Китай и САЩ ще работят заедно, за да подготвят диалога на най-високо равнище между двете страни, предаде Синхуа.

Китайският президент Си Цзинпин и американският президент Доналд Тръмп поддържат "дългогодишни контакти и взаимно уважение", каза Ван и добави, че отношенията между двамата "са най-ценният стратегически актив на връзките между САЩ и Китай".

Разговорът им се осъществи на фона на очакваната среща между Си и Тръмп в Южна Корея по-късно тази седмица в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН, съобщи Ройтерс.

В документа, който Китай публикува след разговора, не бе изрично потвърдено дали двамата ще се срещнат, но Белият дом съобщи за това по-рано и уточни, че лидерите ще разговарят в четвъртък.

Наскоро настъпи ново напрежение между двете най-силни икономики в света, като Пекин засили контрола си над редкоземните елементи, а Вашингтон наложи нови, допълнителни пристанищни такси за китайски кораби, което предизвика вълна от контрамерки. 

Преговарящи и от двете страни се срещнаха в Малайзия през уикенда, за да изготвят работна рамка за търговско споразумение, която двамата президенти да обсъдят и в която са включени въпроси като "Тикток" и търговията със соя. 

"Търговията между САЩ и Китай и икономическите отношения между двете страни бяха подложени на някои обрати", казва Ван в изявлението. "Двете страни изясниха позициите си и проявиха разбиране" по време на търговските преговори в Куала Лумпур, добавя той. 

Двустранните отношения може да се развиват напред, стига и двете държави да са "ангажирани с решаването на конфликти чрез диалог и да се откажат от практиката да упражняват натиск по свое усмотрение", заявява още Ван. 

Докато пътува към Япония, Тръмп каза днес, че САЩ и Китай са "напът да сключат" търговско споразумение. 

/ЛМ/

