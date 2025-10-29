Общинските съветници в Момчилград гласуваха актуализация на бюджета на общината

Втора за годината актуализация на плана за поименно разпределение на капиталовите разходи на община Момчилград приеха на своето заседание общинските съветници.

При представяне на докладната по точката бе обяснено, че промените са вътрешно компенсиращи и се налагат в изпълнение на инвестиционната програма. Актуализация касае основно разпределение на средства от приходи от продажби през 2025 г. в размер на 540 072 лв. и разпределение на средствата получени за улично осветление по Плана за възстановяване и устойчивост, в размер на 892 706 лв., каза заместник-кметът на Момчилград Алие Ибрахим, като уточни, че със средствата е разплатен общинският дълг към програма ФЛАГ, като средствата са възстановени на по-късен етап.

С гласуваните промени актуализираният размер за целевата субсидия за капиталови разходи и други трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации за 2025 г. е 3 514 625 лв., от които за капиталови разходи сумата е 2 158 000 лв. и за трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации - 1 356 625 лв.

На своето заседание съветниците гласуваха и тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности до 2028 г. Приета бе Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Момчилград за настоящата учебна година. Подчертано бе, че подкрепата за личностно развитие е част от приобщаващото образование. Отчетено бе също, че на територията на общината има шест детски градини с 303 деца на възраст между три и седем години през настоящата учебна година, като четири от тях са със специални образователни потребности (СОП). Училищата в общината са осем с 1072 ученици, от които 27 със СОП. А по данни на Дирекция „Социално подпомагане“ в община Момчилград към октомври 2025 г. има регистрирани 75 деца с увреждания, които се подпомагат по Закона за семейни помощи за деца.

Кметът на Момчилград Илкнур Кязим бе упълномощена на заседанието на Общинския съвет да представлява Общината на извънредно присъствено Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали”. На него ще бъдат разгледано решение за сключване на Допълнително споразумение към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията. Ще бъде разгледано и текущото състояние на водоснабдителната и канализационна инфраструктура.

Голяма част от точките бяха свързани с имоти общинска собственост, с определянето на пазарни оценки и продажби.

Отпусната бе еднократна финансова помощ, в размер на една минимална работна заплата, на двама жители на общината, единият от които с онкологично заболяване, а другият – останал без дом след пожар в къщата му.