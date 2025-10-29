Студенти от пет висши училища в Пловдив се включиха в програма, насочена в търсене на иновативни решения за бъдещето на храната

Двадесет и осем студенти от 21 специалности и пет висши училища в Пловдив се включиха във второто издание на образователната програма GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ , насочена към разработване на иновативни решения за бъдещето на храната, съобщиха от пресцентъра на програмата.

Участниците са подбрани след строга селекция и са разпределени в пет мултидисциплинарни екипа, които ще работят по реални бизнес казуси през зимния семестър. Всеки отбор ще бъде подпомаган от ментор, а финалното представяне на проектите е насрочено за януари 2026 г. Най-добрият екип ще получи награда от 10 000 лева, уточняват организаторите.

Работата на участниците ще премине през три етапа на обучение и разработка. Освен "Шварц АйТи" (Schwarz IT), в програмата с ментори и реални казуси се включват още "Кауфланд България" (Kaufland Bulgaria) и "Фикосота България",

Специална подкрепа инициативата получава от Оливър Ханиш, представител на "Кампус Фаундърс" (Campus Founders) – една от най-големите европейски екосистеми за стартиращи компании, който ще бъде част от журито на финалния етап.

От пресцентъра допълват, че инициативата се реализира от "Шварц АйТи" (Schwarz IT) България в партньорство с пет висши училища в Пловдив – Университет по хранителни технологии (УХТ), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Медицински университет – Пловдив, Технически университет – София, филиал Пловдив, и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“. Програмата е под патронажа на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева и е подкрепена от Община Пловдив.

Всички участници в GEN I ще получат сертификати за усвоени знания и умения по методологията Дизайн мислене, както и индивидуални стипендии в размер на 450 лева за периода на обучението.