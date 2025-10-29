Въпроси, свързани с въвеждането на еврото, бяха обсъдени по време на информационна среща в Трън, организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция по приходите (НАП). На срещата инспекторът от КЗП Елена Гюрова представи подробности относно процеса на въвеждане на единната европейска валута у нас, което се очаква да стане факт на 1 януари 2026 година.

Сред основните акценти бе изискването за обозначаване на цените както в лева, така и в евро от търговците, което ще остане в сила до 8 август 2026 г. Гюрова уточни, че има няколко изключения от това правило, които важат за книги, учебници, бензиноколонки и др.

"Сигурно ви прави впечатление, че цените на акцизните стоки са само в лева. Това ще се промени от 1 януари, когато те ще бъдат само в евро. Това важи и за банкоматите, колонките на бензиностанциите, както и за печатни издания като учебници. Те ще имат нова цена от януари. Това не освобождава търговците от изискването да поставят и другата цена, но когато продуктите са фабрично произведени, няма да има промяна за момента, както при хранителните и промишлените стоки и всички други услуги", каза Гюрова.

Тя обясни още, че въвеждането на еврото няма да изисква подписване на нови договори или анекси към съществуващи споразумения с работодатели и банки, тъй като промяната ще се извършва автоматично. Експертът от КЗП разясни също така, че ако гражданин има повече от една сметка в банка, например левова и еврова, може да избере коя от тях да остане, а другата ще бъде закрита, без притежателят да дължи такси за това.

Допълнителна информация беше предоставена и от Лилия Василева, служител в офиса на НАП - Перник. Тя разясни подробности относно попълването на данъчните декларации.

"Всички декларации, отнасящи се за периода до края на тази година, ще се попълват и подават в лева, дори ако се подават през 2026 г. Годишните данъчни декларации за 2025 г., които физическите лица подават до 30 април, а юридическите - до 30 юни 2026 г., също ще бъдат в лева. Декларацията по ДДС и справката декларация за декември, които се подават до 14 януари 2026 г., както и декларация образец №1 за декември, също ще се подават в настоящата валута", посочи тя.

Василева допълни, че след 1 януари всички плащания към НАП ще се извършват единствено в евро, тъй като институцията не приема касови плащания, а само банкови преводи.

"През януари - месеца на двойното обръщение, при нас това правило няма да важи, защото не работим с пари в брой. Системата на НАП вече се адаптира към промяната - в електронните справки за задължения вече се показват сумите както в лева, така и в евро, а това ще продължи и през следващата година", заяви тя.

По време на срещата Елена Гюрова коментира, че през първия месец на 2026 г. плащанията ще могат да се извършват и в двете валути, като клиентът ще избира с коя да плати, а търговците ще трябва да връщат ресто в евро. Ако нямат достатъчна наличност, могат да върнат сумата в лева, но не е позволено ресто да се дава едновременно в двете валути.

Експертите напомниха, че през първите шест месеца след въвеждането на еврото банките, както и пощенските станции в населени места без банкови клонове, ще обменят левове в евро без такса и по фиксирания курс от 1,95583 лева за едно евро.