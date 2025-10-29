Подробно търсене

Барселона може да проведе приятелски двубой в Перу през декември

Асен Даскалов
AP Photo/Manu Fernandez
Барселона,  
29.10.2025 13:36
 (БТА)

Барселона може да играе приятелски мач в Перу, съобщава вестник Мундо Депортиво в сряда. Ръководството на испанския шампион води преговори за участие в контролен мач в страната от Южна Америка през декември. Тази среща може да осигури приходи от 7-8 милиона евро за Барса.

Във вторник президентът на каталунците Жоан Лапорта се срещна с капитаните на отбора, със старши треньора Ханзи Флик и със спортния директор Деко. Лапорта подкрепи всички в тима след загубата с 1:2 от Реал Мадрид и обяви намерението си "синьо-червените" да играят в Перу заради финансовите ползи.

Каталунците вече са се свързали с Испанската футболна асоциация, за да определят датата на последния си мач преди коледната ваканция, когато трябва да пътуват за Южна Америка.

/ГК/

