Столичната община прекратява поръчката за сметосъбиране в Зона 3, подписва договор с турска фирма за Зона 4 и възлага Зона 6 на „Софекострой“

Николета Василева
Брифинг, свързан със сметопочистването на части от София, се провежда пред зала 5 в Столичната община. На снимката (от ляво надясно): Директорът на дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“ в Столична община Емил Георгиев, зам.-кметът по екология Надежда Бобчева и директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков.Снимка: Минко Чернев/БТА (ЕВ)
София ,  
29.10.2025 13:39
 (БТА)

Столичната община прекратява обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване в Зона 3, която обхваща районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, подписва договор с турската компания „Норм Санаи“ за Зона 4 („Надежда“, „Сердика“ и „Илинден“) и възлага дейностите в Зона 6 („Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“) на общинското дружество „Софекострой“. Това съобщи зам.-кметът по екология Надежда Бобчева пред журналисти. 

Бобчева посочи, че Общината разглежда възможност за създаване на общинско предприятие „Чистота“, което да обслужва определена зона, но подчерта, че подобна структура за територията на цяла София засега е нереалистична. Предстои разглеждане и на останалите зони – 1, 2, 5 и 7, за които все още няма окончателно решение.

/ЛРМ/

