Нов STEM център беше открит в Езиковата гимназия „Пейо Яворов“ в Силистра. Той е изграден по проект, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, на стойност над 191 хиляди лева, каза за БТА директорът на учебното заведение Магдалена Атанасова.

По думите й новата придобивка ще разшири съществуващия вече STEM център и ще обогати училищната среда с нови лаборатории, оборудвани класни стаи и модерна дигитална инфраструктура.

„Още когато изграждахме първият STEM център работихме с мисълта как можем да го разширим. Днес открихме новата част – изследователска лаборатория. Тя е по направление „Математика и информатика“ и „Зелени технологии и устойчивост“. Хубаво е, че учениците са мотивирани и предизвикани да работят в тази нова среда. Много често работят в екип, по този начин си партнират и с колегите, помещенията са винаги пълни с деца. Идеята на новите помещения е да се използват и за изучаването на обществени и природни науки и чужди езици“, каза Магдалена Атанасова.

В новата изследователска обстановка учениците ще могат да решават реални проблеми, да изследват природните процеси и да търсят решения, свързани с глобалните цели за устойчиво развитие. Учебни дисциплини като природни науки, математика, информационни технологии, география и чужди езици ще се обединяват чрез общи теми и проектно-базирано обучение.

STEM центърът е разположен на третия етаж на сградата на гимназията. За неговото изграждане са извършени ремонтни дейности по подмяна на настилката, осветлението, вратите и климатизацията. Изградени са нови електрическа и интернет инсталации. Устойчивостта на проекта е осигурена чрез модерна Wi-Fi мрежа, обновен софтуер и облачна платформа за съвместна работа, както и чрез обучения на педагогическите специалисти за работа с новото оборудване.

Гости на тържественото откриване на центъра бяха кметът на община Силистра Александър Сабанов и председателят на местния Общински съвет Димитър Трендафилов. Те присъстваха на интерактивен урок, в който учениците представиха свои проекти в сферата на екологията и културния туризъм.