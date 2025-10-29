Осем автобусни спирки в Шумен се обновяват по пилотен проект, ако гражданите одобрят визията им, ще се работи и по останалите

Пет автобусни спирки в Шумен са почти напълно завършени, ремонтирани и изрисувани. Оценките на гражданите за цветните графитите по тях са повече от положителни. Хората изразяват позитивно мнение и за темите на рисунките - деца, природа и спорт. Това се казва в отговор на администрацията на питане по дневния ред на предстоящото заседание на Общинския съвет по повод пилотното изрисуване на осем спирки в Шумен, съобщиха днес от пресцентъра на местната администрация.

Дейностите по обновяването на автобусните спирки в Шумен започнаха на 16 октомври и е предвидено да продължат 60 дни. Пилотният проект на Община Шумен предвижда да се съберат становищата на гражданите, да се направи оценка на публичния отзвук след завършването на първите осем спирки в града и тогава да продължи работата по останалите.

Към момента напълно готови, без покривите, са пет автобусни спирки в Шумен – до Дивизията, до Пето основно училище, до Ученическия стадион, срещу Базовото училище и срещу Народно читалище „Тодор Петков-1963“, допълниха от общинския пресцентър.

Ремонт на 42 автобусни спирки в Шумен започна през юни.