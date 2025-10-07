Русия не възнамерява да разполага военни в Афганистан, заяви руският специален представител за страната

Русия не възнамерява да разположи военни в Афганистан, заяви руският специален представител за страната Замир Кабулов, цитиран от ТАСС.

По-късно днес руският външен министър Сергей Лавров ще се срещне със своя афганистански колега, отбелязва Ройтерс.

Замир Кабулов каза, че в рамките на седмото заседание на московския формат за консултации по въпросите на Афганистан няма да бъдат обсъждани изказванията на американския президент Доналд Тръмп, че на Афганистан ще му се случат лоши неща, ако не предаде на САЩ авиационната база Баграм.