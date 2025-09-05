Подробно търсене

Алексей Маргоевски
САЩ са уведомили свои европейски съюзници за спирането на американската военна помощ, заяви Литва
Момент от военни учения на НАТО близо до Тапа, Естония, 7 февруари 2023 г. Снимка: АП/Sergei Grits
Вилнюс,  
05.09.2025 14:18
 (БТА)
Министерството на отбраната на САЩ е информирало миналата седмица няколко европейски страни, че военната помощ за тях в рамките на програма, известна като Секция 333, ще бъде спряна напълно от следващата фискална година, каза днес служител на литовското Министерство на отбраната, цитиран от Ройтерс.

Двама източници, запознати с въпроса, казаха вчера, че САЩ ще прекратят определена военна помощ за европейски държави, граничещи с Русия, което предизвиква опасения сред ключови страни получатели като Литва, Естония и Латвия.

Литва води преговори с американското правителство за това, каква военна помощ ще продължи да се оказва и каква ще бъде преустановена, каза днес директорът по политиката на литовското Министерство на отбраната Вайдотас Урбелис.

/НС/

Свързани новини

05.09.2025 09:14

Западни издания коментират усилията на европейските страни за слагане на край на войната в Украйна

Усилията на европейските страни да договорят гаранции за сигурност и да ангажират президента на САЩ Доналд Тръмп с прекратяването на войната в Украйна са основна тема днес в американски и британски издания. Стратегията на европейските лидери е доста
28.06.2025 20:08

Балтийските държави обявиха оттеглянето си от Конвенцията за забрана на противопехотните мини

Балтийските държави Естония, Латвия и Литва информираха ООН за оттеглянето си от Отавската конвенция за забрана на противопехотните мини, съобщиха техните външни министерства снощи и днес, предаде ДПА.
13.03.2025 16:36

Пет съседни на Русия държави са близо до оттегляне от Конвенцията за противопехотните мини

Полша, трите балтийски републики и Финландия - страните от Европейския съюз, които граничат с Русия - са близо до споразумение за оттеглянето си от Конвенцията от Отава за забрана на противопехотните мини, заяви литовската министърка на отбраната Довиле Шакалиене, цитирана от Франс прес.

Към 14:48 на 05.09.2025 Новините от днес

