САЩ са уведомили свои европейски съюзници за спирането на американската военна помощ, заяви Литва

Министерството на отбраната на САЩ е информирало миналата седмица няколко европейски страни, че военната помощ за тях в рамките на програма, известна като Секция 333, ще бъде спряна напълно от следващата фискална година, каза днес служител на литовското Министерство на отбраната, цитиран от Ройтерс.

Двама източници, запознати с въпроса, казаха вчера, че САЩ ще прекратят определена военна помощ за европейски държави, граничещи с Русия, което предизвиква опасения сред ключови страни получатели като Литва, Естония и Латвия.

Литва води преговори с американското правителство за това, каква военна помощ ще продължи да се оказва и каква ще бъде преустановена, каза днес директорът по политиката на литовското Министерство на отбраната Вайдотас Урбелис.



