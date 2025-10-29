Подробно търсене

Атлетико Минейро се класира за финала на Копа Судамерикана, Хълк вкара гол номер 499 в кариерата си
29.10.2025
Бразилският Атлетико Минейро победи Индепендиенте дел Вале с 3:1 на реванша и с общ резултат 4:2 си осигури място на финала на втория по сила южноамерикански футболен турнир Копа Судамерикана.

39-годишният Хълк вкара третия гол за Атлетико, а другите попадения за успеха на бразилците отбелязаха Гийерме Арана и Бернард. С попадението си Хълк сложи край на головата си суша от 15 мача без попадение и се нуждае само от още един гол, за да закръгли попаденията си на 500 в кариерата си.

На финала Атлетико Минейро очаква победителя от другия полуфинал между аржентинския Ланус и Универсидад де Чиле. Първата среща завърши 2:2.

Финалът на турнира се проведе на 22 ноември в Асунсион, Парагвай.

