Самоков ще бъде домакин на Световното първенство по олимпийско таекуондо за младежи през 2027 година

През 2027 година Самоков ще посрещне най-добрите млади състезатели на планетата, след като градът беше избран за домакин на Световното първенство по олимпийско таекуондо за младежи до 21 години. Решението беше взето по време на заседанието на Конгреса на Международната федерация по таекуондо в Уси (Китай).

Надпреварата, която ще се проведе от 11-14 ноември в Самоков ще бъде последното голямо състезание в света, което ще носи точки за класиране на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 година.

Домакин на Световното първенство по таекуондо за мъже и жени през същата година ще бъде столицата на Казахстан - Астана.

"Поздравления за Астана и за Самоков, които бяха избрани съответно за домакини на Световното първенство по таекуондо за мъже и жени и на Световното първенство по таекуондо за младежи до 21 години през 2027-а. Радваме се, че имаме такива отлични домакини и очакваме с нетърпение да видим как най-големите звезди на спорта ще се състезават в навечерието на Олимпийските игри в Лос Анджелис“, заяви президентът на Международната федерация по таекуондо д-р Чун-уон Чо.

Утре в Уси ще се проведе изборната Генерална асамблея на организацията, на която ще бъдат утвърдени президент, трима вицепрезиденти, 14 членове на Съвета и един одитор. Председателят на Българската федерация по таекуондо и първи вицепрезидент на Европейската централа (European Taekwondo Union) Слави Бинев е сред кандидатите за член на Съвета на Световното таекуондо.

Конгресът на Световното таекуондо се провежда непосредствено преди началото на шампионата на планетата, който ще събере рекорден брой участници - 991 състезатели от 179 национални асоциации-членки, индивидуални неутрални атлети (AIN), състезатели под флага на World Taekwondo и представители на отбора на бежанците.

България ще бъде представена от петима национали - Александра Георгиева (до 49 кг), Християн Георгиев (54 кг), Стефан Стаменов (68 кг), Митко Джорджев (80 кг) и Калина Бояджиева (над 73 кг). Националният отбор в момента провежда двуседмичен подготвителен лагер в китайския град Суджоу (Китай)