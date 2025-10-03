Подробно търсене

Селекционерът Томас Тухел остави Фил Фоудън и Джак Грийлиш извън състава на Англия

Ивайло Георгиев
Фил Фоудън / Снимка: AP Photo/Philippe Magoni
Лондон,  
03.10.2025 13:00
 (БТА)

Селекционерът на английския национален отбор по футбол Томас Тухел остави извън разширената група Фил Фоудън и Джак Грийлиш, съобщава агенция Ройтерс. Европейските вицешампиони ще играят приятелски мач с Уелс и световна квалификация срещу Латвия. 

Двамата са в добра форма. Фоудън записа два гола и два асистенции от началото на новия сезон за Манчестър Сити, а Грийлиш бе избран за футболист на месеца във Висшата лига след силни мачове с Евертън.

Джуд Белингам също отсъства от състава, но той лекуваше дълго време контузия и наскоро се завърна на терена за Реал Мадрид. Халфът на испанския тим претърпя операция през юли, за да коригира проблем в лявото рамо. Букайо Сака обаче завърна, след като лекуваше разтежение на подколянно сухожилие. 

Състав на Англия:
вратари: Дийн Хендерсън, Джордан Пикфорд, Джеймс Трафърд;
защитници: Дан Бърн, Марк Геи, Рийс Джеймс, Езри Конса, Майлс Люис-Скели, Джарел Куанса, Джед Спенс, Джон Стоунс;
халфове: Елиът Андерсън, Морган Гибс-Уайт, Джордан Хендерсън, Рубен Лофтъс-Чийк, Деклан Райс, Морган Роджърс;
нападатели: Джаръд Боуен, Еберечи Езе, Антъни Гордън, Хари Кейн, Маркъс Рашфорд, Букайо Сака и Оли Уоткинс.

/ИГ/

Към 13:26 на 03.10.2025 Новините от днес

