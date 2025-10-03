Селекционерът Томас Тухел остави Фил Фоудън и Джак Грийлиш извън състава на Англия

Селекционерът на английския национален отбор по футбол Томас Тухел остави извън разширената група Фил Фоудън и Джак Грийлиш, съобщава агенция Ройтерс. Европейските вицешампиони ще играят приятелски мач с Уелс и световна квалификация срещу Латвия.

Двамата са в добра форма. Фоудън записа два гола и два асистенции от началото на новия сезон за Манчестър Сити, а Грийлиш бе избран за футболист на месеца във Висшата лига след силни мачове с Евертън.

Джуд Белингам също отсъства от състава, но той лекуваше дълго време контузия и наскоро се завърна на терена за Реал Мадрид. Халфът на испанския тим претърпя операция през юли, за да коригира проблем в лявото рамо. Букайо Сака обаче завърна, след като лекуваше разтежение на подколянно сухожилие.

Състав на Англия:

вратари: Дийн Хендерсън, Джордан Пикфорд, Джеймс Трафърд;

защитници: Дан Бърн, Марк Геи, Рийс Джеймс, Езри Конса, Майлс Люис-Скели, Джарел Куанса, Джед Спенс, Джон Стоунс;

халфове: Елиът Андерсън, Морган Гибс-Уайт, Джордан Хендерсън, Рубен Лофтъс-Чийк, Деклан Райс, Морган Роджърс;

нападатели: Джаръд Боуен, Еберечи Езе, Антъни Гордън, Хари Кейн, Маркъс Рашфорд, Букайо Сака и Оли Уоткинс.