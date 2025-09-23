Усман Дембеле не е имал лична цел да спечели "Златната топка"

Усман Дембеле, който спечели "Златната топка", не е имал за лична цел да спечели ценния приз. Нападателят на Пари Сен Жермен и френския национален отбор не е успял да сдържи сълзите си при споменаването на своите близки.

"Не исках да плача, но веднага щом започнах да говоря за моето семейство, за хората, които са били близо до мен, не можах да се сдържа", каза Дембеле пред Ройтерс, след като спечели наградата.

28-годишният футболист добави, че макар никога да не се е стремил към индивидуалните отличия, това е изключително специален момент.

"Никога не е било лична цел. На индивидуално ниво, да имаш такъв трофей е наистина великолепно. Но когато се случи, разбира се, си щастлив, възхитен си", добави Дембеле.

На въпрос дали отличието е "Златна топка за народа", описание, някога използвано от Карим Бензема, Дембеле отговори: "Бензема е първата Златната топка на народа, а аз съм втората."

Голмайсторът на Пари Сен Жермен е категоричен, че наградата също принадлежи на настоящия европейски клубен шампион.

"Да, разбира се, това е за отбора. За всички хора, които са ми фенове, всички привърженици на отбора, за целия клуб, служителите и играчите", каза той и обеща скорошно завръщане на терена след лечение на контузия, която го извади от игра за няколко седмици.