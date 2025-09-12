Продължава забраната на атлети от Русия и Беларус за участие в международни състезания

Световната атлетическа федерация се придържа стриктно към политиката си на изключване на атлетите от Русия и Беларус в международни състезания, което включва и започващото Световно първенство в събота в Токио, предаде ДПА.

"Имаме нужда от мирно решение", каза президентът й Себастиан Коу, имайки предвид войната, която води Русия в Украйна от 2022.

"Нищо не се е променило, но искрено се надявам, че това ще стане, и то не само да атлетите, защото ситуацията е немислима", добави той.

Русия бе наказана през ноември 2015 заради системна употреба на допинг. Оттогава световната федерация дава разрешение само на определени руски състезатели да участват в турнирите под неутрално знаме. Те обаче бяха наказани напълно след началото на войната преди три години и половина.